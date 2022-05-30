Transfer çalışmalarına en erken başlayan takım olan Trabzonspor , ihtiyacı olan mevkileri tek tek güçlendirmeyi hedefliyor. İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi biten Cheikhou Kouyate, Bordo-Mavililer'in transfer listesinde yer alıyor.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yapılan görüşmelerde belli bir aşama kaydedildi. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında da Bordo-Mavililer, Kouyate ile ilgilenmişti. Ancak Ada ekibi yüksek bonservis bedeli isteğince bu transfer sonuçlanmamıştı. Başarılı oyuncu 31 maçta toplam 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Akşam







