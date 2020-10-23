Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Trabzonspor'da bir futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Fenerbahçe'de testler negatif

Fenerbahçe Kulübü ise yapılan testlerin hepsinin negatif çıktığını açıkladı.