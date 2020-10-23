SON DAKİKA! Trabzonspor'da koronavirüs vakası!

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

23 Ekim 2020, Cuma 16:48 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Trabzonspor'da koronavirüs vakası!

Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Trabzonspor'da bir futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Fenerbahçe'de testler negatif

Fenerbahçe Kulübü ise yapılan testlerin hepsinin negatif çıktığını açıkladı.

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