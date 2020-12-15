Son dakika | Trabzonspor'da koronavirüs şoku! 2 futbolcu karantinaya alındı
Son dakika haberi... Trabzonspor’da Adana Demirspor maçı öncesi koronavirüs şoku! Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında kendi sahasında TFF 1.Lig ekibi Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da koronavirüs şoku yaşanıyor.
Trabzonspor'da 2 oyuncunun kritik karşılaşma öncesi koronavirüse yakalandığı öğrenildi. 2 oyuncu da karantinaya alınırken durumlarının iyi olduğu belirtildi.. Trabzonspor’un koronavirüse yakalanan futbolcular ile ilgili bilgilendirmeyi yapması bekleniyor 61 Saat'in haberine göre; oyunculardan bir tanesi takımın yıldızlarından, diğeri ise gelecek vadeden genç bir oyuncu...