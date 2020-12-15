Trabzonspor'da 2 oyuncunun kritik karşılaşma öncesi koronavirüse yakalandığı öğrenildi. 2 oyuncu da karantinaya alınırken durumlarının iyi olduğu belirtildi.. Trabzonspor’un koronavirüse yakalanan futbolcular ile ilgili bilgilendirmeyi yapması bekleniyor 61 Saat'in haberine göre; oyunculardan bir tanesi takımın yıldızlarından, diğeri ise gelecek vadeden genç bir oyuncu...