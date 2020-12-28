Trabzonspor'da son dakika gelişmesi yaşandı. Abdullah Avcı geldikten sonra bordo mavililerde geçtiğimiz haftalarda Bilal Başacıkoğlu, Diabate ve Plaza kadro dışı bırakılmıştı. Kadro dışı bırakılan oyuncu izinsiz bir şekilde ülkesine döndü. Malili oyuncu hakkında noter tespiti yapıldı. Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den sezon başında 1.5 milyon euroya transfer edilmişti.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İZİN VERİLMİŞTİ

Bu arada Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen ve devre arası yolların ayrılması planlanan Diabate'ye transfer görüşmeleri yapması noktasında yönetimden izin verildiği ancak oyuncunun buna rağmen izinsiz olarak Trabzon'dan ayrıldığı ifade edildi.

Trabzonspor forması ile bu sezon 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 7 maçta forma giyen ve 232 dakika sahada kalıp gol katkısı veremeyen 25 yaşındaki Malili oyuncunun, bordo-mavili takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.