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SON DAKİKA | Trabzonspor'da Joao Pereira kadro dışı bırakıldı

Son dakika haberi... Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadro planlamasında düşünmediği tecrübeli sağ bek Joao Pereira kadro dışı bırakıldı.

22 Ocak 2021, Cuma 15:11 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Trabzonspor'da Joao Pereira kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın futbolcu olarak kadroda düşünmediği ancak antrenörlük için kendisine teklif sunduğu 36 yaşındaki Joao Pereira, futbol oynamaya devam etmek istediğini açıklamasının ardından bugün yapılan antrenmana alınmadı. Dün gerçekleştirilen antrenmanda yer alan ancak daha sonra kendisine kadro dışı kararı bildirilen tecrübeli oyuncu, bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

Sosyal medya hesabından da futbol oynamak için kendini halen formda hissettiğini ve futbol yaşantısını sürdürmek istediğini belirten Pereira ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması, deneyimli oyuncuya verdiği hizmetler dolayısıyla da teşekkür edilmesi bekleniyor.

Trabzonspor’da bu sezon Bilal, Diabate ve Plaza da kadro dışı bırakılmıştı.

DHA


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