Erce Kardeşler ve Abdülkadir Parmak Trabzonspor 'dan ayrılıyor. İki futbolcu teknik direktör Abdullah Avcı'dan izin istedi, yeni sezon kampına katılmayacaklar.

Son 4 sezondur Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Parmak geçen sezonun ikinci yarısını Kayserispor'da kiralık geçirmişti. 27 yaşındaki orta saha 13 maçta 1 gol 2 asistlir performans sergilemişti.

Altınordu performansıyla Trabzonspor'a transfer olan Erce Kardeşler ise toplamda geçen sezon 5 maçta kaleyi korumuştu.

Abdülkadir Parmak'ın 2024 ve Erce Kardeşler'in ise 2025 yılına kadar Bordo-Mavili takımla sözleşmesi bulunuyordu.

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