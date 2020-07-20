SON DAKİKA! Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi
Son dakika haberi... Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Denizlispor maçından sonra "Demek ki bu işi beceremedik" diyen genç teknik adam Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası finali beklenmeden gönderildi. Bordo Mavilileri ligde Kayserispor ve kupa finalindeki Alanyaspor maçına yardımcı antrenör Eddie Newton yönetiminde çıkacak.
Trabzonspor'da son dakika Hüseyin Çimşir gelişmesi. Ligde üst üste yaptığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu adeta elinin tersiyle iten Trabzonspor'da fatura teknik direktör Hüseyin Çimşir'e kesildi. Geçtiğimiz hafta 2-1'lik Denizlispor yenilgisinin ardından "Demek ki bu işi beceremedim" diyerek yönetime bırakmaya hazır olduğunu söyleyen genç teknik adam, 4-3'lük Konyaspor mağlubiyetinin ardından görevinden ayrıldı.
Fesih tazminatı ödenmeyecek
Trabzonspor Kulübü, Ünal Karaman'ın ayrılığı sonrası takımın başına geçen Hüseyin Çimşir ile yollarını karşılıklı ayırarak ayırdı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, ''Şirketimiz ile Teknik Direktör Sayın Hüseyin Çimşir arasındaki 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Hüseyin Çimşir'e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.'' ifadeleri kullanıldı.
Eddie Newton hazırlayacak
Trabzonspor'u ligin son haftasında oynanacak Kayserispor maçına ve Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Aytemiz Alanyaspor müsabakasına İngiliz hoca Eddie Newton hazırlayacak.
Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırdı
Pandemi öncesinde 27. hafta itibarıyla 56 puan ve averajla lider durumda olan Bordo Mavililerin pandemi sonrasındaki düşüşü dikkati çekmişti. Son oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi ancak 6 puan toplayabilmiş ve şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırmıştı.
Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında 16'sı lig 6'sı kupa olmak üzere toplam 22 maça çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 1.88'lik puan ortalaması yakalamıştı.