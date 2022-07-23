Yeni sezon öncesi en ciddi sınavını Torino karşısında veren Trabzonspor 'da Eren Elmalı şoku yaşanıyor. İtalya Serie A ekibi ile oynanan maça ilk 11'de başlayan milli sol bek, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Sasa Lukic'in müdahalesi sonrası yerde kalan Eren'e ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Aşil tendonundan sakatlanan ve kendisini bir süre denedikten sonra kenara değişiklik işareti yapan 22 yaşındaki oyuncu, 30. dakikada yerini Stefano Denswil'e bıraktı.

A Milli Takım havuzunda yer alan ve İstanbul kulüplerinin de çok istediği yıldız konusunda elini çabuk tutan Trabzonspor, 3.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Eren Elmalı'yı Kasımpaşa'dan kadrosuna katmıştı. Sezon başı Bordo Mavili ekibe katılan Eren'in sakatlık durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.







