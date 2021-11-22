Trabzonspor ’da cezalı Uğurcan Çakır’ın yokluğunda teknik direktör Abdullah Avcı’nın Gaziantep FK maçı için ilk 11’de görevlendirdiği kaleci Erce Kardeşler, karşılaşma öncesi ısınma esnasında arka adalesinde gerilme hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Erce Kardeşler’in yerine Bordo-Mavililerde Arda Akbulut kaleyi korudu. Erce’nin yerine ise kadroda genç kaleci Muhammet Taha Tepe dahil edildi.





Son olarak 3. haftadaki Giresunspor karşılaşmasında kadroda yer alan kaleci Arda Akbulut, en son formayı ise 648 gün önce 13 Şubat 2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada giymişti.

Karadeniz ekibinde Bakasetas, Koita ile Hüseyin Türkmen de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.





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