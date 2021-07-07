Trabzonspor 'da Caleb Ekuban sorunu ortaya çıktı. Trabzon'daki ilk etap çalışmalarında izinli olan Ganalı yıldızın, Riva'daki ikinci hazırlık döneminde de takıma katılmaması kafaları karıştırdı.

Oyuncunun haber vermeden kampa gelmemesi üzerine harekete geçen bordo-mavililerin, noter tespiti yaptırarak 27 yaşındaki isme ceza keseceği öğrenildi.

EKUBAN'A 4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Trabzonspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ekuban'ın kafasını Fransız ekibi Saint- Etienne'in karıştırdığı iddia edildi. Fransızlar, Ganalı sağ kanat için 4 milyon Euro teklif edeceği konuşulurken, Fırtına'nın ise 6 milyon Euro'dan aşağı inmeyi düşünmediği gelen haberler arasında. (Sabah)



