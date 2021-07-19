28 Haziran-3 Temmuz'daki Trabzon, 4-14 Temmuz'daki Riva kampına katılmayan Caleb Ekuban'a verilen süre doldu. Ganalı oyuncunun, 3. etap çalışmalarına start verilirken takıma katılması bekleniyordu ancak yıldız futbolcu yönetimin tüm yapıcı tavırlarına rağmen yine kampa gelmedi.

2 gün içinde gelebilir

Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının yasal süreci başlatmak için harekete geçtiği belirtilirken, Ekuban'ın da 2 gün içinde takıma katılacağı gelen haberler arasında. Trabzonspor 'dan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan temsilcisi Genoa ile yapılan görüşmelerin de tam gaz devam ettiği öğrenildi.