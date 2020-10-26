İlk 5 haftada 5 puan toplayan Trabzonspor, Fenerbahçe'ye de kaybedince İngiliz hoca Eddie Newton'ın kredisi tükenmiş ve Bordo Mavili ekip yönetimi toplantı kararı almıştı. Bugün gerçekleştirilen toplantıda Eddie Newton’un takımdaki geleceğini görüşen bordo mavili yönetim İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yola devam edilmemesi yönünde karar aldı.

61.saat'ın son dakika haberine göre Trabzonspor yönetim kurulu, Başkan Ahmet Ağaoğlu’na Eddie Newton ile yola devam edilmemesi yönündeki kararlarını iletti ve yeni teknik direktör konusunda tüm yetkiyi Ahmet Ağaoğlu’na verdi.

Yerel gazeteler de Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından teknik patron Eddie Newton ile yolların ayrılması gerektiğine vurgu yapmış, İngiliz hocayı sert bir dille eleştirmişti.



