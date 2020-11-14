Bir an önce takımı ayağa kaldırmayı hedefleyen ve Erzurumspor maçından başlayarak galibiyet serisi yakalamak isteyen Abdullah Avcı’nın önümüzdeki süreçte transferle ilgili de yönetimle görüşmesi bekleniyor. Aralık ayında bu yönde bir toplantının yapılması beklenirken, Avcı’nın eski öğrencisi Gael Clichy’yi Trabzon’a çağırabileceği iddia edildi. Tecrübeli hocanın Başakşehir’de en güvendiği isimlerden biri olan 35 yaşındaki sol bek, şu an boşta. İstanbul ekibiyle yeni kontrat imzalamayan Clihcy, yarım sezonluğuna Trabzonspor forması giyebilir. Avcı’nın Başakşehir’deki liderlerinden Clichy’nin gelmesi durumunda savunmanın solu tam anlamıyla güçlenecek.



