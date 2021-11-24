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Son dakika Trabzonspor'da Bruno Peres kararı

Sakatlığı nedeniyle 3 maçta forma giyemeyen sağ bek Bruno Peres, Gaziantep FK maçında 81'de Berat'ın yerine oyuna girmişti. Avcı'nın iyileşen oyuncusuna Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev vermeye hazırlandığı bildiriliyor.

24 Kasım 2021, Çarşamba 08:53 Son Güncelleme:
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Son dakika Trabzonspor'da Bruno Peres kararı

Sakatlığı nedeniyle 3 maçta forma giyemeyen sağ bek Bruno Peres, Gaziantep FK maçında 81'de Berat'ın yerine oyuna girmişti.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın tamamen iyileşen oyuncusuna Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev vermeye hazırlandığı bildiriliyor.

31 yaşındaki Brezilyalı formasını Dorukhan'dan bu haftadan itibaren geri almaya hazırlanıyor.


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