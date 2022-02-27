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Son dakika! Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor, Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncunun durumunun iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçlerinin başladığı belirtildi.

27 Şubat 2022, Pazar 18:23 Son Güncelleme:
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Son dakika! Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig 'de zirvede yer alan Trabzonspor , Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun ismi açıklanmazken, futbolcunun durumunun iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçlerinin başladığı belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır.

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