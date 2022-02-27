Son dakika! Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor, Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncunun durumunun iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçlerinin başladığı belirtildi.
Süper Lig 'de zirvede yer alan Trabzonspor , Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun ismi açıklanmazken, futbolcunun durumunun iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçlerinin başladığı belirtildi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır.