Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bordo Mavili ekip yaptığı açıklamada oyuncunun izolasyona alındığını açıkladı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir.



