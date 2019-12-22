Gözünü şampiyonluğa diken ve bu doğrultuda devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor orta saha transferi için Badou Ndiaye’yi gündemine almıştı.

Trabzonspor uzun zamandır Senegalli futbolcunun kiralanması için nabız yoklarken, yıldız oyuncunun dün İstanbul’a geldiği iddia edildi. Başarılı oyuncunun, uçakta yaptığı paylaşım bu iddiaları güçlendirirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu, FANATİK’e konuştu.

Fırtına’nın patronu, “Ndiaye gündemimizde olan bir isim ancak Türkiye’ye biz çağırmadık. Hatta bizimkilere ‘Seyahatin bizimle ilgisi var mı?’ diye sordum. İngiltere’deki erken tatilden dolayı Türkiye’ye gelebileceğini söylediler. Yazılan rakamlar ise hayal ürünü. Bu kadar uçuk rakamlar yok. İzleme komitesi, menajerleri ile görüşebilir ancak resmi bir şey yok. Belki başka takımlar için de gelmiş olabilir” dedi.