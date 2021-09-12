Süper Lig 'in 4. haftasında Trabzonspor , sahasında ağırladığı Galatasaray karşısında Emre Kılınç'ın üst üste attığı gollerle 2-0 geri düşmüştü. İki golde yapılan hatalar sonucunda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuna erken müdahale etti ve 37. dakikada iki değişiklik birden yaptı.

Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür ve İsmail Köybaşı'nı kenara alırken Yusuf Sarı ve Anders Trondsen'i oyuna sürdü.

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Trabzonspor'un yediği ilk golde Abdülkadir Ömür, hücuma çıkarken topu kaptırmış sonrasında Edgar Ie'nin hatası sonucunda Emre Kılınç, topu ağlara göndermişti. İkinci golde ise İsmail Köybaşı, hava topunu alamayıp yerde kalmış ve adamı Emre Kılınç'ı çıkarmıştı. Sonrasında gelişen atakta sağ kanattan Halil Dervişoğlu, topu içeri çevirirken bomboş durumdaki Emre Kılınç, Galatasaray'ı iki farklı üstünlüğe taşımıştı.

Abdülkadir Ömür ve İsmail Köybaşı oyundan çıkarken Trabzonsporlu taraftarlar da ıslıklarla oyuncuları protesto etti.

Trabzonspor, değişiklikler sonrasında farkı 1'e indiren golü 41. dakikada Andreas Cornelius ile buldu.



