Alanyaspor deplasmanı, Trabzonspor ’un üst sıralara tırmanma yolunda çok kritik bir virajdı. Ancak karşılaşma hiç de Fırtına’nın istediği gibi başlamadı. Henüz 14’te Efecan’ın golüyle yenik duruma düşen Bordo-Mavililer, 37 ve 45+7’de Ahmed Hassan'a engel olamayınca ilk yarıyı farklı mağlup kapattı. Avcı’nın 2. yarıdaki müdahaleleri de işe yaramayınca Akdeniz ekibi, 75'te Wilson Eduardo ve 78'de Yusuf Özdemir'le sonuca gitti. Geçen sezon Karadeniz devine evinde 4-0 mağlup olan Turuncu-Yeşilliler, bu maçın da rövanşını 5-0'la alırken eli boş dönen Trabzonspor, zirve yarışında ağır yara aldı.

Lider Galatasaray ’ın 10 puan gerisinde

Dünya Kupası arasından sonra bambaşka bir görüntüye ulaşması beklenen Trabzonspor, istikrarsız sonuçlar almaya devam ediyor. Akyazı’da Fenerbançe’yi devirip, 4 gün sonra Karagümrük deplasmanında 4-1’lik yenilgiyle şok olan Bordo-Mavililer, evindeki Giresun galibiyetinin ardından bu kez de Alanya’da neye uğradığını şaşırdı. İlk yarıda Güney ekibinden 3 gol yiyen Karadeniz ekibi, fırsat haftasında eline geçen avantajı kullanamadı. Fenerbahçe ve Adana Demirspor’un yenildiği periyotta Alanyaspor’a mağlup olan Trabzonspor, lider Galatasaray’ın 10 puan gerisinde kaldı.

6. sıraya düştüler

6. sıraya gerileyen Bordo-Mavililer, 14 Ocak’ta Başakşehir’i konuk edecek. Abdullah Avcı geldiğinden beri ikinci kez bir Süper Lig maçının ilk yarısında 3 farklı geriye düşen Trabzonspor, geçtiğimiz sezon son haftada Başakşehir mücadelesinin ilk devresini 3-0 geride kapatmıştı.

Abdullah Avcı'nın en ağır yenilgisi

Abdullah Avcı, 2 yıllık Trabzonspor dönemindeki en ağır yenilgisini aldı. Bordo Mavililer, 2018’deki Malatya maçından sonra ilk kez böylesine kötü bir skorla yüzleşirken, tecrübeli teknik adamın ne sahaya sürdüğü 11 ne de ikinci yarıda yaptığı hamleler karşılık vermedi. Giresunspor maçında cezalı duruma düşen Maxi Gomez’in yerine Umut Bozok’u oynatan Avcı, Bardhi’nin yerine de Naci Ünüvar’la başladı. Devreyi 3-0 geride kapatan Fırtına’da, önce Bartra ile Djaniny girdi, 63’te Yusuf Yazıcı oyuna alındı. 68’de Abdullah Avcı, Lahtimi’yi sokarken, Alanyaspor 2 gol daha attı.

Radikal kararlar...

Son bölümlerde ise Enis Bardhi oyuna dahil oldu. Ancak başarılı hocanın yaptığı hiçbir değişiklik, etki göstermedi. Daha önce bazı yıldızların performansıyla ilgili dert yanan Avcı’nın, farklı yenilgi sonrası radikal kararlar alması bekleniyordu.

Taraftardan kadro eleştirisi

Bu sezon resmi maçlardaki tüm yenilgilerini dış sahada alan Trabzonspor, yine bu sezon ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında kalesinde 3 gol gördü. İlk yarıdaki kötü gidişatı durdurmak isteyen Abdullah Avcı’nın ikinci yarıdaki oyuncu değişikliği hamleleri de yenilgiyi önleyemedi. Teknik adamın ‘her oyuncuyu kendi mevkiinde oynatacağız’ sözlerini hatırlatan taraftarlar, Marc Bartra’nın kulübede bekletilip yerine Gbamin’in oynatılmasını eleştirdi.

Yerel basından tepki manşetleri

Öte yandan yerel yayın yapan gazeteler, Trabzonspor’un ağır Alanyaspor mağlubiyetini gazete sayfalarına taşıdı. Yerel basın hezimetin faturasını takıma ve teknik adama keserken, Alanyaspor yenilgisini ve takımdaki kötü gidişatı ‘utanç tablosu’ ve ‘yüzümüzü kızarttınız’ başlıklarıyla okurlarına sundu.

Başkan Ağaoğlu’nun büyük üzüntüsü

İç saha, deplasman fark etmeksizin Trabzonspor’un tüm maçlarını statta takip eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, dün de Alanya’daydı. Bordo-Mavili kulübün patronu,farklı yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşadı. Üst üste yenilen gollerin ardından adeta yıkılan Ağaoğlu’nun, farklı yenilgi sonrası kötü gidişatla ilgili teknik direktör Abdullah Avcı’dan detaylı bir rapor isteyeceği gelen haberler arasındaydı.

İstifa mesajını maç sonu verdi

Abdullah Avcı, Alanyaspor karşısındaki şok skorun ardından adeta istifa mesajı verdi. Maç sonunda oyunu ve 5-0’lık skoru değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, “Öncelikle oyuna iyi başladık, ilk 13 dakika planı doğru uyguladık. 3 pozisyon yakaladık. Büyük takım yakaladığını değerlendirir. Gelen ilk top, ikinci top gol. Bu durum geçici olmayan bir durum gibi gözüküyor. 6 isabetli şutun 5’i gol oldu. Oyuna tepki verememek, kazanmak için içeri girmemek geçici bir durum gibi durmuyor. Önceki deplasmanda 4, bugün 5 gol. Alışık olmadığım bir süreç bu” dedi.

‘Geri dönüş alamıyorsun’

Avcı, “Formasyonu, oyuncuyu değiştiriyoruz. Bir çıkıyor sonra tak düşüyor. Hastalıklı bir durum var. Her şeyi deniyorum, deniyoruz. Geri dönüşler alamıyorsun. Tekrar söylüyorum geçici bir durum gibi durmuyor. Bu sezon 26. maç! 26 aydır buradayım, özel işler yapıldı, kupalar alındı. Ama Trabzonspor’un alışık olmadığı bir süreç. Değerlendirmeyi kendi adıma yapacağım” ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI GÖREVİ BIRAKTI

Karadeniz ekibi, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Attığı 34 gole karşılık ise kalesinde 13 gol görmüştü ve elde ettiği 42 puanla ligde zirvede yer alıyordu. Bu sezon ise bordo-mavililer 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 25 gole karşılık ise kalesinde 25 gol gördü ve 29 puanla 6. sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezonun 13 puan gerisinde kalan Bordo Mavililer'de Abdullah Avcı, görevi bırakma kararı verdi.

BAŞKAN AĞAOĞLU İLE GÖRÜŞÜP VEDA EDECEK

Bugün saat 17.00'de yapılan antrenmanda son kez takımın başında yer alan tecrübeli teknik direktör, İstanbul'a gelecek ve Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşmesi ve istifasını sunması sonrası resmen görevinden ayrılacak.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL