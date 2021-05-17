Abdullah Avcı, kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak ile ilgili konuşurken, bugün tekrar bir araya gelerek oyuncuyla konuşacak.

Milliyet'in haberine göre; Parmak’ın geldiğinden itibaren devamlı oynadığını hatırlatan Avcı, “Kendisi de yaptığı hatayı biliyor. Benim oyuncuyla bir problemim olamaz. Esas olan Trabzonspor ve Trabzonspor kurumudur. Bununla ilgili kendisiyle de görüşme yaptık, kendisi de bunu talep etti, oturduk karşılıklı konuştuk. ‘15’i itibariyle tekrar düşünüp konuşup ne yapacağımıza karar veririz’ dedik” ifadesini kullandı.

Oyuncunun dili, dini, ırkı, yerlisi, yabancısı olmayacağına vurgu yapan tecrübeli teknik adam, “Lütfen bu topraklarda yetişenlere daha fazla sahip çıkalım. Çalışmalarıyla, duygusuyla, ruhuyla, ekonomisiyle hep buraya katkı sağladılar. Ben de onları kullanmaktan ve bu kaynağı oluşturmaktan yanayım. Türkmen buranın değerli bir oyuncusu. Türkmen bizimle devam edecek” dedi.