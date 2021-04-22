Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Başarılı orta saha oyuncusunun dün ısındığı esnada Abdullah Avcı tarafından oyuna alınmak için çağrıldığı ancak bu isteği reddettiği belirtiliyor. Avcı'nın da Abdülkadir Parmak'ı bu yüzden kadro dışı bıraktığı iddia ediliyor.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Bordo Mavili formayla toplamda 26 maça çıktı ancak takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Abdülkadir'in Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2023 yılı Haziran ayında sona eriyor.





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