Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sakatlığıyla sarsıldı. Maçın 24. dakikasında hızlı hücuma çıkan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Ömer Ali'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Atağı kritik bir yerde kesen Ömer Ali, maçın ilk sarı kartını gören isim olurken, bu pozisyonun ardından sakatlanan Abdülkadir oyuna devam edemedi.

Kırık tespit edidi

Sahayı sedyeyle terk eden yıldız futbolcu yerini Flavio'ya bıraktı. Ayağına bandaj yapılan ve hastaneye kaldırılan Ömür'den kötü haber geldi. Sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edilen Milli oyuncu, en az 3-4 ay süreyle sahalardan uzak kalacak.





Trabzonspor'dan son dakika Abdülkadir açıklaması

Bordo Mavili ekip, Abdülkadir'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulüp doktorumuz Hakan Çelik, Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hakan Çelik, “Oyuncumız Abdülkadir Ömür’ün Konyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluşmuştur. Futbolcumuzun tedavisi planlanmaktadır.” dedi.'' ifadeleri kullanıldı.



