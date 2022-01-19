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Son dakika! Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde lider Trabzonspor, Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-Mavili ekipte mücadelenin 30. dakikasında sakatlanan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi ve yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı.

19 Ocak 2022, Çarşamba 20:45 Son Güncelleme:
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Son dakika! Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi

Süper Lig 'in 22. hafta mücadelesinde sahasında Giresunspor ile karşılaşan Trabzonspor 'da sakatlık şoku yaşandı.

Bordo-Mavili ekipte mücadelenin 30. dakikasında sakatlık geçiren Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. 22 yaşındaki başarılı futbolcu, yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı.

Oyuncunun durumu ile ilgili Trabzonspor Kulübü'nün yakın zamanda açıklama yapması bekleniyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in gelecek haftasında Galatasaray ile deplasmanda mücadele edecek.

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