Süper Lig 'in 10. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olan Trabzonspor 'da Dorukhan Toköz şoku... Mücadeleye 11'de başlayan başarılı futbolcu, 70. dakikada Cherif Ndiaye ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.

Bacağında kasılma hisseden Dorukhan Toköz oyuna devam edemedi. Yürüyerek sahadan çıkan yıldız oyuncu yerini Serkan Asan'a bıraktı.

Sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamayan Yusuf Sarı'nın da tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

87. dakikada Abdülkadir Ömür'de kenara değişiklik işareti yaptı ve Hüseyin Türkmen oyuna dahil oldu.