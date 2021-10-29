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Son dakika: Trabzonspor'a kötü haber! Beşiktaş maçında yok

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Trabzonspor'un stoperi Edgar Ie, sarı kart görerek, bir sonraki hafta oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

29 Ekim 2021, Cuma 20:30 Son Güncelleme:
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Son dakika: Trabzonspor'a kötü haber! Beşiktaş maçında yok

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor 'u ağırlayan Trabzonspor 'un stoperi Edgar Ie, sarı kart görerek, bir sonraki hafta oynanacak olan Beşiktaş -Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 21. dakikasında topun eline çarpması sonucunda penaltıya sebebiyet veren Edgar Ie, hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.


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