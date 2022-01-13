Son dakika! Trabzonspor, Yusuf Erdoğan transferini bitirdi

Süper Lig'de topladığı 49 puanla en yakın rakibinin 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor , transferde hız kesmiyor. Karadeniz devi; Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ın ardından 4. hamlesini Yusuf Erdoğan ile yaptı.

Kasımpaşa'ya makul bir bonservis ödenecek

Fırtına, sezon sonu İstanbul ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan kanat oyuncusu için Kasımpaşa'ya makul bir bonservis ödeyecek. İsmi sezon başı da Trabzonspor ile anılan ve Bordo Mavili ekibe gelmeyi çok istediği öğrenilen tecrübeli oyuncu bugün Trabzon'a gidecek, sağlık kontrolü sonrası resmi imzayı atacak.

Trabzonspor, 6 aylık sözleşmesi kalan Yusuf için Kasımpaşa'ya makul bir bonservis ödeyecek.









Yeniden Bordo Mavi...

2013-2017 yılları arasında Trabzonspor forması giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 yıllık ara sonrası yeniden Bordo Mavili ekibin başarısı için ter dökecek.

2013-2017 yılları arasında Trabzonspor'da oynayan Yusuf, 135 maçta 20 gol, 15 asistle oynadı.

1461 Trabzon'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Temmuz 2013'te Trabzonspor'a katılan solak oyuncu, Bordo Mavili ekipte 135 maça çıkmış ve 20 gol, 15 asistle skora katkı sağlamıştı.

Eylül 2017'de Bursaspor 'a 1 milyon Euro bonservisle transfer olan Yusuf Erdoğan, burada geçirdiği 2 senede 57 maçta 4 gol, 7 asistle skor katkısı vermişti.

Temmuz 2019'dan beri Kasımpaşa'da görev alan tecrübeli isim, Lacivert Beyazlı ekipte çıktığı 72 maçta 16 gol, 9 asistle oynadı.

Safa Can Konuksever / Fanatik Özel







