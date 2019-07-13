Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'a yaptığı bildirimde UEFA'nın önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nden kazanacakları para ödülünün yarısına el koymasına yönelik kararına Spor Tahkim Mahkemesi CAS nezdinde itiraz ettiklerini duyurdu. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA CFCB AC'nin 05/07/2019 tarihli kararı kapsamında kulübümüz hakkında almış olduğu, "katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının %50'sine daimi olarak el koyulması" kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması ve elde edeceğimiz ödül paralarının kulübümüze bırakılması talep edilmiştir.

UEFA CFCB AC'nin vermiş olduğu diğer kararlara ise herhangi bir itiraz yapılmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla."

Men tehlikesi bulunuyor!

UEFA, 5 Temmuz tarihinde resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Trabzonspor'un 15 Ekim 2019 tarihine kadar Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde belirlenen şartları sağlayamaması durumunda 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında katılım hakkı elde edeceği UEFA organizasyonlarının birinden men edilmesine hükmetmişti.