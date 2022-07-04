Trabzonspor , Trezeguet için Aston Villa'ya 4 yıla yayılmış 4 taksit halinde 4 milyon Euro bonservis ödeyeceğini ve transfer karından yüzde 10 ödeyeceğini KAP'a duyurdu.

4 milyon Euro bonservis!

Profesyonel futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'n Kulübümüze transferi konusunda, Aston Villa Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Aston Villa Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4.000.000.-EUR, 4 yıla yayılmış 4 taksit halinde ödenecektir.

Aston Villa Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %10'u, ödenecektir.









4 yıllık sözleşme

Profesyonel futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt garanti ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.