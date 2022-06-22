2021-2022 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve uzun yıllar sonra kupa coşkusu yaşayan Trabzonspor 'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavililer, kadrosunu güçlendirmek için hareketli günler geçiriyor. İşte Trabzonspor'daki transfer gelişmeleri...

Trezeguet'de sona doğru

Son günlerde Fırtına’nın en yoğunlaştığı isim olan Trezeguet’de artık imza yakın. Müjde dün İngilizler’den geldi. Daily Mail Gazetesi Trabzonspor’un, Mısırlı yıldızla her konuda anlaştığını okuyucularına duyururken Aston Villa ile de 3.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden el sıkışıldığı bilgisini paylaştı.

İtalya'dan Toure iddiası

Trabzonspor’daki transfer trafiği Avrupa basınında da geniş yer buluyor. Son olarak İtalyan basını, Fırtına’nın sol bek için Milan’dan Ballo-Toure için bilgi istediğini yazdı. Sportmediaset’te yer alan habere göre Bordo-Mavililer, 25 yaşındaki Senegalli yıldızı transfer etmek adına bir süredir girişimlerde bulunuyor.

Enis Destan'a Westerlo kancası

Belçika 2. Ligi’nde şampiyon olarak dikkatleri üzerine çeken Westerlo, Trabzonspor’un genç yıldız adayı Enis Destan’a talip oldu. Sahibi Türk olan kulüp, Enis’i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma kazandırma düşüncesi içerisinde. Enis’in de bir sezon kendisini geliştirmek adına bu fırsatı değerlendirmek istediği ifade ediliyor.

Marlon için flaş karar

FIFA, Rusya ve Ukrayna kulüplerinde forma giyen yabancı futbolculara sözleşmelerini 30 Haziran 2023’e kadar askıya alma hakkı verdi. Trabzonspor’un bir süredir gündeminde yer alan Marlon’un 2026’ya kadar Shakhtar ile sözleşmesi var. Kulübü ile bonservis konusunda anlaşılamazsa oyuncu ile 1 sene için görüşme yapılacak.