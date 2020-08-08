Son dakika Trabzonspor transfer haberleri! 3 isim birden bitiyor...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 3 futbolcuyla birden imza aşamasına geldi. Bu sezon Fransız kulübü Amiens'in formasını giyen 28 yaşındaki kanat forvet Stiven Mendoza ile görüşen bordomavililer, mutlu sona yaklaştı.

Sol bekte ise geçen sezon Boavitsa'da kiralık oynayan, bonservisi Fluminense'de olan 23 yaşındaki sol bek Marlon'la ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldı. Real Valladolid'in B Takımı'nda oynayan 21 yaşındaki Ekvadorlu forveti Stiven Plaza da Fırtına'nın el sıkıştığı bir diğer isim. Valladolid'de istediği forma şansını bir türlü yakalayamayan Plaza'nın sözleşmesi 2023 yılında bitiyor. (Sabah)