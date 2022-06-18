Spor Toto Süper Lig 'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bordo-Mavililer, transferde şov yapıyor. Önceki gün 4 futbolcuyu birden KAP’a bildiren Trabzonspor , forvet hattı için düşündüğü Umut Bozok için de girişimlerine devam ediyor.

Galatasaray ’ın radarındaydı

Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa’da kiralık olarak geçiren ve Süper Lig’i gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok için bonservisinin bulunduğu Fransız ekibi Lorient’le pazarlıklar devam ediyor. Uzun süredir Galatasaray ile adı anılan 25 yaşındaki hücum oyuncusunun transferinde Trabzonspor'un favori olduğu ve bu transferi bitirmek için artık geri sayımda olduğu bildirildi. Süper Lig’de 38 maçta attığı 20 golle kral olan Umut Bozok, 9 da asist yaparak göz dolduran bir performans sergilemişti. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Kasımpaşa’nın Lorient’ten satın alma opsiyonunu kullanarak Umut’u Trabzonspor’a satması planlanıyor.