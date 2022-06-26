Şampiyon olduktan sonra kariyerini Avrupa'da devam ettirmek isteyen Trabzonspor 'un başırılı kalecisi Uğurcan Çakır'a Ada yolu göründü. Championship'i zirvede tamamlayıp Premier Lig'e yükselen Fulham, 26 yaşındaki file bekçisi için kesinin ağzını açtı. Daha önce de nabız yoklayan İngiliz ekibi, Uğurcan'ı kadrosuna katmak için bordo-mavili yönetime teklif götürdü. Fulham'ın, tecrübeli eldiven için 17 milyon Euro önerdiği, Trabzonspor'un da bu cazip teklife sıcak baktığı ifade edildi. Geçen sezon kalesinde adeta duvar ören ve Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli rol oynayan Uğurcan Çakır, %79 kurtarış oranıyla zirveye çıkmıştı. (Sabah)