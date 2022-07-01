Trabzonspor kanat transferini bitirdi... Mahmoud Trezeguet ile günlerdir temas halinde olan Bordo-Mavililer, 27 yaşındaki yıldızı ikna etti. Kıran kırana pazarlıklarda 1.5 milyon Euro'su garanti olmak üzere bonuslarla 2.2 milyon Euro yıllık ücrete çıkan Fırtına, oyuncu cephesinden olumlu yanıt aldı. Bunun üzerine Aston Villa ile bonservis pazarlıkları hızlandı. Her ne kadar İngiliz basını yaklaşık 5 milyon Euro'luk bir bedelle tarafların anlaşacağını yazsa da kulübe yakın kaynaklar rakamın daha düşük olduğunu belirtiyor. Trabzonspor ile Aston Villa arasındaki görüşmelerde son pürüzler çözülürken, prensipte anlaşmaya varıldı.

Şimdi sıra stoperde

Karadeniz ekibi, kısa zaman içinde KAP açıklaması yapacak ve yıldız futbolcu takımın yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Nwakaeme sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın 1 numaralı hedefi olan Trezeguet kadroya katılırken, şimdi gözler stopere yapılacak transfere çevrildi.

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İlk olarak kiralık forma giyen Denswil'le anlaşmaya varan ve Hollandalı stoperle 3 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, devamında Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolatlı'yı renklerine bağladı. Bek bölgesine de Danimarka Milli Takımı'nın yıldızı Larsen alındı. Fırtına, 5. transferini Trezeguet ile gerçekleştirmiş olacak.