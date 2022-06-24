Fırtına’da 4 yıllık Nwakaeme dönemi sona ererken, sol kanada tartışılmayacak bir oyuncu aranıyor. Listenin ilk sıralarında Trezeguet var. Kasımpaşa’da gösterdiği performansla Premier Lig’e giden ve Aston Villa’ya transfer olan Mısırlı yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Başakşehir formasını terletmişti. Skor gücüyle fark yaratan 27 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor yoğun mesai harcıyor. Hafta başında İstanbul’a gelen Trezeguet’nin menaceriyle görüşme yapan Bordo-Mavililer, rakam konusunda uzlaşamamıştı. Galatasaray ’ın da gündeminde olduğu bilinen Trezeguet’ye Arap Yarımadası’ndan da teklifler olduğu belirtiliyor. Kısacası oyuncunun menaceri en iyi rakamı alabilmek adına rekabeti kızıştırıyor.

Garanti ücret 1.5 milyon Euro

Trabzonspor’un teklifi ise net. Tavan ücret politikasını uygulayan ve 1.5 milyon Euro garanti maaş teklif eden Fırtına, bonuslarla rakamı 2 milyon Euro’ya yükseltti. Taraflar kısa zamanda bir kez daha masaya oturacak. Fırtına’nın maksimum 2.2 milyon Euro seviyesine çıkması bekleniyor. Her ihtimale karşı listedeki diğer isimlerle de temaslar kesilmiyor.