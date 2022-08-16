Trabzonspor 'da genç futbolcu Ahmetcan Kaplan, transferin gözde ismi olmayı başardı. 19 yaşındaki futbolcu Hollanda ekiplerinden Ajax'a transfer oluyor. Sabah'ın haberine göre Trabzonspor’un genç stoperi Ahmetcan Kaplan’ın Ajax’a transfer süreci tamamlandı. Oyuncu, Danimarka’dan Hollanda’ya geçecek ve yeni kulübü ile sözleşme imzalayacak.

TRANSFERİN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. 61saat'in haberine göre bordo mavililer bu transferden 9.5 milyon euroluk bonservis elde edecek. Ayrıca Fırtına, Ahmetcan Kaplan'ın bir sonraki satışından yüzde 15 pay alacak. Hollanda ekibinin 4 milyon 750 bin euroyu peşin ödeyeceği kalan kısmı ise taksit halinde Trabzonspor'a verileceği gelen bilgiler arasında... Bordo mavililerin transferin detaylarını kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

GEÇEN SEZON PARLADI

Fırtına'nın genç stoperi geçtiğimiz sezon Vitor Hugo'nun sakatlanmasının ardından forma şansı bulmuş ve gösterdiği başarılı performanslarla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Genç futbolcu geçen sezon Trabzonspor formasıyla ilk Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, sezon başında da Süper Kupa kazandı. Trabzonspor altyapısından yetişen isim olan Ahmetcan, geçen sezon bordo mavili forma ile 18 maçta görev alırken 1 maçta da asist yaptı. Kupada sadece 1 sarı kart gören genç futbolcu 1 sezonda gösterdiği başarı ile Avrupa'nın yolunu tutarak adından oldukça söz ettireceğe benziyor.