Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Sörloth için yeni harekat...

Kadrosunu Peres, Hamsik, Gervinho ve Koita gibi isimlerle güçlendirerek şov yapan Karadeniz devi golcü konusunda da camiayı heyecanlandırmıştı. Bordo-Mavililer iki sezon önce 33 gol, 11 asistlik performansıyla yıldızlaşan eski forveti Alexander Sörloth için girişimlere başlamış ve Leipzig'in kararını beklemeye çekilmişti. Alman ekibinden, Fırtına için iyi haber geldi...

3 isim kiralanıyor

Alman Spor Dergisi Kicker, forvete Andre Silva ve Brian Brobbey'i alan Leipzig'de Ademola Lookman'ın da takıma geri dönmesiyle Youssef Poulsen, Hee-chan Hwang, Hugo Novoa ve Sörloth'la beraber tam 7 ismin forvet bölgesinde oynayabileceği ve bu nedenle Kırmızı-Beyazlılar'ın bu mevkide temizliğe gideceğini yazdı. Bu forvet havuzunda da Sörloth, Lookman ve Novoa'nın kiralanmasının yüksek ihtimal olduğu kaydedildi.

2 haftadır takipte

Bir hafta evvel de Leipzig Teknik Direktörü Jesse Marsch, Sörloth'la ilgili, "Sörloth çok iyi bir oyuncu. Kendisine haksızlık etmemek adına onunla daha fazla çalışmalıyım" demişti. 4 Temmuz'da başlayan kamptan bu yana 25 yaşındaki forveti yakından takip eden Marsch'ın yaklaşık iki haftalık süreçte Sörloth'u yetersiz bulduğu ve 'Kiralanabilir' raporu verdiği iddia edildi.

Türkiye'ye transferinde öncelik var

Bunun üzerine pusuda bekleyen Bordo-Mavili yönetimin yeniden harekete geçtiği vurgulandı. Sörloth’un Türkiye'ye transferi konusunda önceliği bulunan Fırtına'nın Norveçli oyuncu için Avrupa'dan da rakipleri var. Birkaç Alman ekibinin ilgisinin yanı sıra İtalya'dan Torino'nun da Sörloth'u ısrarla istediği gelen haberler arasında. Zor bir transfer süreci geçirecek olan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, eski golcüleri için tüm şartları zorlayacak.

Atalay Özçelikli