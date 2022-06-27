Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Sol kanada Onyekuru önerisi

Olympiakos’ta beklentilerin altında kalan Henry Onyekuru’nun takımından ayrılma ihtimali yüksek. Daha önce Başakşehir’le adı geçen 25 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, menacerler tarafından Trabzonspor ’a da teklif edildi. Geçen sezon toplam 27 resmi maça çıkan ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı gösterebilen Onyekuru için teknik direktör Abdullah Avcı’nın kararına göre hareket edilecek. Olympiakos, geçtiğimiz yaz Onyekuru’nun bonservisi için Monaco’ya 4.5 milyon Euro ödemişti.