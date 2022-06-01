Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Sol bekte favori Augustinsson

Trabzonspor ’un transferde öncelik verdiği bölgelerin başında sol bek geliyor. Filip Novak sonrası savunmanın solunda bir türlü istikrarı yakalamayan Fırtına’da, teknik direktör Abdullah Avcı geçen sezon burada tam 8 farklı isim oynatmak zorunda kalmıştı. Bordo-Mavililer, 3 kulvarda mücadele edeceği yeni sezon öncesi sol bek sorununu kökünden çözmek amacında. Aaron Cresswell, Cristian Ramirez gibi isimler gündeme gelirken, 1 numaralı hedefin Ludwig Augustinsson olduğu öğrenildi. Sevilla’nın İsveçli sol beki için uzun süredir temaslarını sürdüren Trabzonspor, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle masada.

Opsiyonlu kiralama formülü

İspanyol ekibinin geçen yaz 5.5 milyon Euro vererek Werder Bremen’den renklerine bağladığı Augustinsson, La Liga’daki ilk sezonunda beklentilerin çok altında kaldı. 19 maçta 788 dakika süre bulabilen İsveçli ismin, Sevilla’da kalması zor gözüküyor. Trabzonspor Yönetimi, opsiyonlu teklifi kabul edilmezse, oyuncuyu kiralamaya çalışacak.

Safa Can Konuksever



