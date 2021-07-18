Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Sol beke sürpriz isim!

Abdullah Avcı, sol bek konusunun 18 Temmuz'daki 3. etap kamp çalışmasına kadar çözülmesini istemişti. Ancak Bordo- Mavililer henüz sonuca ulaşamadı. Ağaoğlu ve kurmayları bir hafta içerisinde transferi bitirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda St.Etienne'den Miguel Trauco'yu almak için Fransız ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Fırtına, uzun süredir peşinde koştuğu Birger Meling transferinde de Nimes'in inadını kırdı. Fransız ekibinin ilk etaptaki katı tutumunun yumuşadığı öğrenildi. Meling için Nimes ilk etapta 4 milyon Euro istemişti ancak rakamın 2.5-3 seviyesine indiği kaydedildi.

Son aday: Frabotta

Dün sürpriz bir isim daha gündeme girdi: Gianluca Frabotta... İtalyan devi Juventus'un 22 yaşındaki sol beki için nabız yoklandı. Ancak Çizme basınında çıkan haberlerde Genoa'nın da Frabotta için devrede olduğu ve transferi bitirme aşamasına geldikleri belirtildi. Frabotta geçen sezon Juventus formasıyla 17 maça çıktı, 1 gol, 1 asistle oynadı.