Lille’in 21 yaşındaki yıldızı Domagoj Bradaric için Trabzonspor somut adımlar attı. Yusuf Yazıcı transferinden dolayı Fransız ekibiyle iyi ilişkileri bulunan yönetim, oyuncunun kiralanması konusunda Lille’den olumlu yanıt aldı. Fakat Bradaric’in bu transfere soğuk baktığı öğrenildi. Daha önce başka bir takıma gitmek isteyen ancak kulübünden izin alamayan Bradaric, kiralık gitmek istemiyor. Bordo-Mavililer, oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor. Burak Yılmaz’ın Trabzonspor’la ilgili takım arkadaşına olumlu bilgiler verdiği belirtilirken; Fırtına, Bradaric’i ikna etmek için yoğun uğraş veriyor.

YERLİ HEDEF MERT MÜLDÜR

İç piyasada aradığı sol beki bulamayan Trabzonspor, gurbetçi Mert Müldür için girişimlerde bulunuyor. Daha önce de 22 yaşındaki Milli oyuncuyu isteyen Bordo-Mavililer, Avrupa’da transfer piyasasının kapanmasının ardından tekrar Sassuolo’nun kapısını çaldı. Karadeniz ekibi, genç yıldızı kiralamak istiyor. Esas bölgesi sağ bek olmasına rağmen A Milli Takım ’da son iki maçta sol bekte değerlendirilen Mert için İtalyan ekibinden beklenen yanıt henüz gelmedi. Mert’in ise Türkiye’ye gelip gelmeme konusunda kararsızlık yaşadığı öğrenildi.

AZAROVİ İÇİN PAZARLIK SÜRÜYOR

Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi’nin keşfettiği, teknik heyetin de olumlu rapor verdiği Irakli Azarovi için kulübüyle pazarlıklar devam ediyor. Dinamo Batumi forması giyen 19 yaşındaki Gürcü futbolcunun bonservisinin bir kısmı da Dinamo Tiflis kulübünde. Bordo-Mavililer, 400 bin Euro’luk teklifini 650 bin Euro’ya çıkarırken, oyuncunun bonservis maliyetinin toplamda 1.5 milyon Euro’ları bulduğu öğrenildi. Yönetim, rakamı aşağı indirmeye çalışıyor. Azarovi’nin birden fazla menaJerinin olması da görüşmelerin yavaş ilerlemesine neden oluyor.