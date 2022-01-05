Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Şimdi hedef stoper

Edgar’ın sezonu kapatmasının ardından ilk olarak Kaan Ayhan transferi için düğmeye basan Trabzonspor , Sassuolo Kulübü’ne kiralama teklifinde bulunmuştu. Ancak İtalyanlar kesinlikle Milli stoperi kiralamayı düşünmediklerini söylemiş, bonservis olarak da kapıyı 8 milyon Euro’dan açmışlardı. Sonrasında bu rakamın 6 milyon Euro seviyelerine çekildiği öğrenilirken, Trabzonspor zor gözüken transferde rakamı indirmek için elinden geleni yapıyor. Hatta Bordo-Mavililer’in, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama önerisi ile rakamın bir kısmını şimdi verip, kalanını sezon sonunda ödemeyi teklif ettiği gelen bilgiler arasında.

Gigot’a 6 takım talip Kaan dışında Fırtına’nın listesinde 4 yabancı oyuncu daha bulunurken, bunlardan ikisi Samuel Gigot ve Carlos Salcedo. Her ikisinin de kulüpleriyle 6 aylık kontratları var. Fakat yüksek potansiyelli oyuncular oldukları için pek çok talipleri bulunuyor. Spartak Moskova forması giyen 28 yaşındaki Gigot, bu sezon 24 resmi maçta oynadı. Fransız savunmacı ile Zenit ve Tigres’in yanı sıra 2-3 kulüp daha ilgileniyor.

Salcedo uzatmayacak

Salcedo ise Türkiye’de sadece Trabzonspor’un değil, Galatasaray ’ın daha önce gündemine gelmişti. Gigot gibi 28 yaşında olan Meksikalı stoper, 2019 yılında Frankfurt’tan 8.8 milyon Euro karşılığında Tigres’e transfer oldu. Kulübüyle yeni kontrat yapmayı düşünmeyen ve Tigres’in de 6 ay sözleşmesi kaldığı için satmayı düşündüğü Salcedo, 1.88 boyunda ve 15 maçta forma giydi. Tecrübeli savunmacı, Meksika Milli Takımı’nda da 48 kez görev yaptı. Salcedo, kendisine Trabzonspor’u soran bir sosyal medya kullanıcısına, “İzleyip, göreceğiz” cevabını vermişti.



