Kanat transferi sonrası Trabzonspor ’da gözler stoper transferine çevrildi. Karadeniz ekibi, kısa zamanda savunmaya yapılacak takviyeyide gerçekleştirmek istiyor. Shakhtar forması giyen Marlon ile bir türlü anlaşamayan, Bartra konusunda da istediği geri dönüşü alamayan Fırtına, eski aşkı Kaan Ayhan’a yönelmişti. Fırtına, bonservis için teklifini 3.5 milyon Euro seviyelerine çekti. Sassuolo ise 5 milyon Euro’nun altına düşmüyor. Kaan konusunda Galatasaray ’ın da sıkı presi var. Bordo-Mavililer, Milli oyuncuyu renklerine bağlaması halinde yerli rotasyonunda elini iyice güçlendirmiş olacak.