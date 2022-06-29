Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Savunmaya çifte aday
Marlon'da hedefe ulaşamayan Trabzonspor'a, iki Brezilyalı stoperin önerildiği iddia edildi. Japon ekibi Kashiwa'dan Emerson Santos ile ABD takımı Orlando'dan Antonio Carlos'la ilgili teknik ekibin vereceği rapor bekleniyor.
Shaktar ile sözleşmesini, Ukrayna'daki savaş nedeniyle bir yıl dondurma hakkı olan Brezilyalı Marlon için yapılan girişimlerden sonuç alamayan Bordo- Mavililer'e, menacerlerin aynı ülkeden Emerson Santos ile Antonio Carlo'yu önerdikleri öğrenildi. 27 yaşındaki Emerson Santos'un, Palmeiras'tan mart ayında gittiği Japonya'nın Kashiwa takımında vize problemi nedeniyle forma şansı bulamayınca ayrılık kararı aldığı bildirildi.
Hugo ile oynadılar
Menacerlerin diğer önerisi ise ABD MLS takımı Orlando'da forma giyen 29 yaşındaki Antonio Carlos oldu. Carlos, Major League'de geride kalan 17 haftanın 7'sinde oynama şansı buldu. Palmeiras'ta Trabzonspor 'un stoperi Vitor Hugo ile birlikte oynadıkları için uyum sorunu yaşamayacakları belirtilen ikili hakkında, teknik heyetin vereceği rapora göre hareket edileceği belirtildi.