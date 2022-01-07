Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Puchacz da tamam

Trabzonspor transfer bombalarını art arda patlatıyor. Önceki gün Edin Visca için Başakşehir ile anlaşan Bordo- Mavililer dün de Tymoteusz Puchacz konusunda Union Berlin'i ikna etti. Polonyalı sol bekle de anlaşan Fırtına, 22 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için anlaşmaya vardı. Sözleşmede satın alma opsiyonun da olması bekleniyor.

Bir iki gün içinde gelecek

Bordo-Mavili ekibin öncelikli hedefi olan Puchacz için Alman temsilcisi ilk görüşmede yüksek fiyat çektiği için Trabzonspor Gürcü Azarovi'yi şehre getirmişti. Bu gelişme sonrası Union Berlin çark etti, Alman ekibinin bir kez daha görüşmek için Karadeniz temsilcisine haber gönderdiği öğrenildi. Trabzonspor'un da tekrar Puchacz'a döndüğü ve istediği şartlarda Union Berlin'i ikna ettiği bildirildi. Polonyalı oyuncunun bir iki gün içinde Trabzon'a gelerek sağlık kontrolü sonrası Bordo-Mavili takıma imza atacağı kaydedildi.

Safa Can Konuksever