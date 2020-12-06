Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Orta sahaya Gökcan Kaya!

5 Ocak’ta başlayacak devre arası transfer dönemi öncesi Trabzonspor’da ön çalışmalar başlarken, gündeme sürpriz bir oyuncu geldi. 1.Lig ekiplerinde Tuzlaspor’da forma giyen Gökcan Kaya’nın Fırtına’nın gündeminde olduğu ortaya çıktı. Gurbetçi futbolcunun menaceri, “Gökcan ile ilgilenen Süper Lig kulüpleri var. Bunlardan biri de Trabzonspor” dedi. Bu sezon 10 maça çıkan 1 gol, 4 asistlik performans gösteren 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2023’e kadar kontratı var.