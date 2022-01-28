Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Ömer Toprak sürprizi

Kaan Ayhan ve Koray Günter transferlerini, kulüplerinin yüksek talepleri nedeniyle rafa kaldıran Trabzonspor , Adana Demirsporlu Samet Akaydın’da da maliyet engeline takıldı. Bordo-Mavililer, daha önce gündeme gelen Ömer Toprak konusunda yeniden girişim yapmaya hazırlanıyor. Abdullah Avcı’nın Başakşehir’i çalıştırdığı dönemde de istediği 32 yaşındaki savunmacı, Bundesliga 2’de Werder Bremen forması giyiyor. Alman ekibinin kaptanı, bu sezon 14 maça çıktı, 1 gol attı. Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmadığı konuşulan Ömer için tekrar nabız yoklanacak. Tecrübeli sağ stoperin, kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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Dolayısıyla Ömer Toprak’ın Trabzonspor’a gitmek istemesi halinde, bonservis konusunda Werder Bremen’in ciddi bir zorluk çıkartması beklenmiyor. Çünkü sezon sonunda tecrübeli futbolcu boşa çıkacak. Trabzonspor ara transfer döneminde şu ana kadar Visca, Puchacz, Kouassi ve Yusuf Erdoğan’ın yanı sıra gençlik hamlesi olarak da Enis Destan, Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Batuhan Kör’ü kadrosuna katmıştı.