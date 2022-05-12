Bordo-Mavili formayla bu sezon sergilediği etkili performansla elde edilen şampiyonlukta en önemli etkenlerden biri olan Anthony Nwakaeme’nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi, bir türlü uzatılamamıştı. Yeni kontrat için Trabzonspor ’la seneliği 1,5 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşmaya varan ancak 1,5 milyon Euro’luk imza parasını peşin olarak isteyen 33 yaşındaki futbolcu, bu durumdan dolayı imzayı atmamıştı. Uzun süren pazarlıkların ardından deneyimli hücum oyuncusu, imza parasını nakit olarak değil taksitli ödemek isteyen kulübün teklifini kabul etti.

‘Nwakaeme, ödemeyi nakit istiyordu’

Konuyla ilgili olarak FANATİK’e açıklamalarda bulunan Anthony Nwakaeme’nin menaceri Deniz Türker, “Nwakaeme için Trabzonspor’la maaş ve yıl konusunda anlaşmıştık. Sadece imza parası konusunda farklı düşünceler vardı. Nwakaeme, imza parasını nakit istiyordu. Kulüp ise taksitle ödemeye sıcak bakıyordu. An itibarıyla oyuncum, Trabzonspor’un taksitli ödeme talebini de kabul etti. Trabzonspor Yönetimi, istediği zaman kulübe gider yeni sözleşme için imzaları atarız. Biz hazırız” dedi.

Gökmen Özcan