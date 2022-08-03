Transferde bomba bir hamle yapan Trabzonspor , Napoli’den ayrılan Dries Mertens’i gündemine aldı. İtalyan basını, 35 yaşındaki yıldız hücumcuyla Serie A ekiplerinden Salernitana ve Belçika’dan Antwerp’in de ilgilendiğini yazarken, Bordo-Mavililer’in Hamsik faktörüyle bir adım öne geçebileceği belirtildi. Mertens’la 6 yıl Napoli’de birlikte forma giyen Marek Hamsik, ilk lig şampiyonluğunu Trabzonspor’da yaşamıştı. Slovak yıldızın, yakın arkadaşı olan Mertens’le telefonda görüştüğü ve ikna turlarına başladığı belirtildi. Hamsik’in hem şehir, hem kulüp yapısı ve hem de taraftarların tutkusunu Mertens’e anlattığı öğrenildi.

Napoli’nin 2 efsanesi...

Bonservisi elinde olan Mertens, Hamsik gibi Napoli’nin efsaneleri arasında yer alıyor. 9 sezonluk kariyerinde tam 397 maçta forma giyen Mertens, 148 kez rakip fileleri havalandırdı ve Napoli tarihindeki en golcü oyuncu olmayı başardı. Bordo-Mavili taraftarlar, Hamsik-Mertens ikilisini Trabzonspor’da görmek için büyük heyecan duyuyor.