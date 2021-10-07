Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Luca Pellegrini ısrarı

Trabzonspor 'da bu sezon en çok tartışılan mevki olan solbek için şimdiden arayışlar başladı. Yabancı oyuncu sayısı 13 olan ve devre arasında bir oyuncu göndermeden kadrosuna sadece 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubunda bir oyuncu katabilecek olan Trabzonspor, sezon başında alamadığı Luca Pellegrini ve Irakli Azarovi'yi takibini sürdürüyor.

Takvim'in haberine göre; Bu sezon İtalyan devi Juventus'ta sadece 58 dakika süre alabilen ve oynamadığı için mutsuz olan oyuncu ile iletişimin koparılmadığı ve devre arası için bu hamlenin yeniden yapılacağı iddia edildi.

SADECE 58 DAKİKADA FORMA GİYDİ

Bordo-mavililerin, bu sezon şu ana kadar İtalyan devinde sadece 58 dakika süre alması nedeniyle mutsuz olan genç futbolcu ile iletişimi hiç koparmadığı iddia ediliyor. 1.78'lik yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak için sezon başında çok sayıda girişim yapan Trabzonsporlu yöneticiler başarılı olamamıştı.

Ancak Fırtına'nın kurmayları devre arasında bu kez Pellegrini'nin mutsuz olmasını da avantaja çevirip işi bitirmeyi hedefliyor. 9 milyon euro güncel piyasa değeri ve geçmişteki performansıyla Çizme futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen genç yıldız, İtalya Milli Takımı'nda da oynuyor.

22 MİLYON EURO'YA ALDI

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) dev kulübü Juventus, Luca Pellegrini'yi Roma'dan almıştı. İtalyan futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve transfer için Roma'ya 22 milyon euro bonservis ücreti ödeneceğini duyurulmuştu.



