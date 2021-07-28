Trabzonspor , iki yabancı oyuncu konusunda yoğun uğraş veriyor: Cheikhou Kouyate ve Willian Jose... Öncelikle Kouyate için teknik direktör Abdullah Avcı çok ısrarcı. Tecrübeli hoca, hem stoper hem de ön liberoda oynayabildiği için Senegalli yıldızı mutlaka kadroda görmeyi hedefliyor. Crystal Palace ile 1 yıl sözleşmesi kalan ve stopere toplamda 45 milyon Euro ödeyerek 2 transfer yapan İngiliz ekibi, Kouyate’yi gönderme hazırlığında. Yıldız isim de Trabzonspor’un ilgisine sıcak bakıyor.

Kouyate 3 milyon Euro

Başkanlar düzeyinde görüşme aşamasına geçilirken, konuşulan rakam 3 milyon Euro seviyelerinde. Oyuncunun talebi ise yıllık 2 milyon Euro ücret. Her iki tarafla kıran kırana pazarlık yapılıyor. Trabzonspor’un bu transferdeki en büyük rakibi, Suudi Arabistan’dan Al Ahli Kulübü. Kouyate her ne kadar kariyerine yarışmacı bir ligde devam etmek istese de Arap kulübünün oyuncuya teklifi bonuslarla 4 milyon Euro. Dolayısıyla Bordo Mavililer, Kouyate konusunda elini çabuk tutuyor.

7.5 milyon istediler ama...

Willian Jose transferinde ise resmi temaslar başladı. Real Sociedad’ın satış listesine koyduğu 29 yaşındaki Brezilyalı forvet için kulübü 7.5 milyon Euro bonservis talep ediyor. Trabzonspor, görüşmelere 5 milyon Euro’dan başladı. Tarafların 6.5 milyon Euro civarı bir rakama anlaşma ihtimalleri yüksek. Jose’ye de 2 milyon Euro önerildi. Sambacı 2.4 milyon Euro istiyor. Karadeniz ekibi, her iki transferde de oldukça ciddi ilerliyor.